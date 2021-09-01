01.09.2021 (17:06)
В Сызранском филиале Военно-воздушной академии прошли торжественные мероприятия, посвященные новому учебному году
В Сызрани в филиале Военно-воздушной академии им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина прошли торжественные мероприятия, посвященные началу нового учебного года.
С напутственным словом перед личным составом филиала выступил начальник армейской авиации командования ВВС Главного командования Воздушно-космических сил полковник Игорь Романов.
Начальник филиала генерал-майор Александр Асанов поздравил личный и профессорско-преподавательский состав с Днём знаний, пожелал переменному составу успехов в учебе, а курсантам выпускного курса высоких результатов при проведении государственных итоговых испытаний.
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