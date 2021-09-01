Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

01.09.2021 (17:06)

В Сызранском филиале Военно-воздушной академии прошли торжественные мероприятия, посвященные новому учебному году

В Сызрани в филиале Военно-воздушной академии им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина прошли торжественные мероприятия, посвященные началу нового учебного года.

С напутственным словом перед личным составом филиала выступил начальник армейской авиации командования ВВС Главного командования Воздушно-космических сил полковник Игорь Романов.

Начальник филиала генерал-майор Александр Асанов поздравил личный и профессорско-преподавательский состав с Днём знаний, пожелал переменному составу успехов в учебе, а курсантам выпускного курса высоких результатов при проведении государственных итоговых испытаний.

Группа информационного обеспечения Космических войск ВКС России
Новости по теме:
В Военно-космической академии состоялся торжественный митинг, посвященный началу учебного года
Участники конкурса «Авиадартс-2021» завершили финальный этап двумя рекордами
В Воздушно-космических силах завершился фотоконкурс «Я служу в ВКС!»
В Астрахани состоялось заседание Координационного Комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны СНГ

Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false