01.09.2021 (16:58)

В Военно-космической академии состоялся торжественный митинг, посвященный началу учебного года

День знаний в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского традиционно отметили торжественным митингом. Нововведением этого года стало прямое включение Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу. Трансляция была организована во всех учебных заведениях военного ведомства страны.

С поздравительными речами к офицерам и курсантам с трибуны обратились командующий космическими войсками генерал-полковник Александр Головко, начальник академии генерал-лейтенант Максим Пеньков, председатель законодательного собрания Санкт-Петербурга почетный профессор вуза Вячеслав Макаров.

Согласно результатам приемной кампании, которая включила в себя Единый государственный экзамен, медицинскую комиссию, профессионально-психологический отбор и испытания на скорость, силу и выносливость курсантами академии стали более 950 юношей. Впереди у них годы напряженной учебы, постижение основ космического знания, углубленное изучение специальных предметов в ведущем учебном заведении высшего образования Минобороны России.

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