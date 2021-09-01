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01.09.2021 (16:53)

Российские танкисты в Таджикистане выполнили упражнения контрольных стрельб

Экипажи танков Т-72 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане, выполнили упражнения контрольных стрельб в дневное и ночное время суток на горном полигоне Ляур.

В ходе занятий танкисты, используя рельеф местности, скрытно выдвинулись на огневые позиции и выполнили тактико-огневые упражнения стрельб. Экипажи отработали такие элементы огневой подготовки как фланговая стрельба, стрельба с ходу из пушки и пулемета по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим бронетехнику и живую силу противника. На полигоне были созданы сложные условия для стрельбы, сокращено время показа мишеней.

При выполнении боевых стрельб основной упор был сделан на оценку слаженности экипажей танков и танковых взводов.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Танковые войска
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