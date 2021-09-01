01.09.2021 (16:48)

Командующий Северным флотом поздравил мурманских нахимовцев с Днём знаний



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Командующий Северным флотом поздравил мурманских нахимовцев с Днём знаний

Сегодня в Мурманском Нахимовском военно-морском училище начался новый учебный год.

В ходе торжественных мероприятий нахимовцев, как и весь личный состав образовательных организаций Минобороны России с Днем знаний и началом нового учебного года по видеоконференцсвязи поздравил Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу. Он поставил задачи на качественное овладение профессией защитника Отечества и получение новых профессиональных знаний, напутствовал слушателей, курсантов, воспитанников и воспитанниц на отличную учёбу.

С началом учебного года и Днём знаний мурманских нахимовцев поздравил и командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.

Командующий отметил, что мурманским нахимовцам выпала честь учиться в лучшем образовательном учреждении Крайнего Севера. Ради поступления в него мальчишки прошли строгий отбор. Конкурс пятиклассников-первокурсников нынешнего набора составил более двух человек на место.

«Министерство обороны России сегодня делает все для того, чтобы в вашем распоряжении находилась самая современная материально-техническая база, - подчеркнул адмирал Александр Моисеев, обращаясь к детям. – Уверен, что вы – воспитанники Мурманского Нахимовского военно-морского училища – будете бережно хранить и приумножать профессиональные традиции нахимовцев, внося свой вклад в укрепление обороноспособности нашего государства.

От имени ветеранов Военно-Морского Флота России и моряков-североморцев командующий Северным флотом передал Нахимовскому училищу фрагмент броневого пояса легендарного крейсера «Аврора». Реликвию из рук адмирала принял нахимовец 7-го курса вице-старшина 2-й статьи Вячеслав Федирко.

Адмирал Александр Моисеев подчеркнул, что «это символический подарок - пусть знания, которые даются вам здесь будут такими же весомыми и прочными!»

По завершении торжественных мероприятий командующий Северным флотом пообщался с родителями нахимовцев, пожелал успехов в учёбе их сыновьям.

В соответствии с рекомендациями инфекционистов торжественные мероприятия, посвящённые Дню знаний и началу учёбы, были проведены со строгим соблюдением противоэпидемических мер.

Новый учебный год Мурманское Нахимовское военно-морское училище, которое было сформировано в 2017 году, начало с полным набором нахимовцев – в нынешнем году его ряды пополнило 80 первокурсников, а на торжественном построении на плацу уже стояло 7 курсов. В 2022 году состоится первый выпуск мурманских нахимовцев.

Мурманское НВМУ является самым северным учебным заведением Министерства обороны Российской Федерации. В нём обучаются дети не только военнослужащих Северного флота. Поступить сюда стараются школьники из разных регионов страны. Для обучения юношей созданы уникальные условия: учебно-материальная и спортивная база по праву считается лучшей среди учебных заведений северных регионов. Есть бассейн и крытый ледовый корт, фото-видео и радиостудии, класс робототехники и многое другое.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице