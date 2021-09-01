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01.09.2021 (16:42)

В Дагестане военные строители МО РФ сдали «под ключ» школу и четыре детских садика

В Дагестане прошли торжественные мероприятия, посвящённые открытию 17 новых современных дошкольных и общеобразовательных учреждений.

5 объектов были построены строителями Военно-строительного комплекса Министерства обороны Российской федерации (МО РФ). К началу учебного года военные строители сдали «под ключ»: здание Общеобразовательной организации на 300 учебных мест – блок-пристройка к МКОУ «Эндирейская СОШ №2» в с. Эндирей Хасавюртовского района и четыре здания дошкольных образовательных организаций на 60 мест в с. Кульзеб Кизилюртовского района, на 100 мест в с. Араблинское Дербентского района, на 100 мест в с. Ленинаул Казбековского района и на 250 мест в микрорайоне Ак-гель г. Махачкала.

В зданиях имеется лифт для маломобильных групп населения, обеспечен круговой объезд и подъезд для машин спецназначения. В детских садах кроме групповых ячеек имеются административные отделения, медкабинет, пищеблок, изостудия, физкультурный и музыкальный залы, хозяйственные помещения. Также в хозяйственной зоне объектов оборудованы блочно-модульные котельные, трансформаторные подстанция и дизельная электростанция.

Пищеблоки укомплектованы необходимым оборудованием и рассчитаны на полный цикл приготовления пищи. Сотрудники, повара и персонал прошли дополнительное обучение пользования современным оборудованием.

Детские сады имеют озеленённые огражденные участки с отдельными площадками для каждой из групп, специальные спортивные площадки для проведения физкультурных занятий на улице, спортивных праздников и развлечений, что соответствует требованиям СанПин. Групповые площадки спроектированы индивидуально для детей от 1,5 до 4 лет и от 4 до 7 лет. Все они оборудованы с учетом возрастных особенностей детей малыми архитектурными формами и переносными изделиями. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки предусмотрен теневой навес площадью 40 кв. м.

Все новостройки спроектированы с учетом климатических условий и высокой сейсмической активности в регионе. Также в ходе строительства специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России выполнили комплекс энергосберегающих мероприятий, применили новейшие теплоизоляционные материалы, разработали и смонтировали современную систему отопления и водоотведения. По периметру детских садов и школы оборудована система видеонаблюдения.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Военное строительство
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