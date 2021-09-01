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01.09.2021 (16:35)

В День знаний в Санкт-Петербургском суворовском военном училище состоялся ритуал посвящения в суворовцы

В День знаний около 90 воспитанников Санкт-Петербургского суворовского военного училища были посвящены в суворовцы после принятия первой в своей жизни присяги со словами клятвенного обещания.

Первокурсников лично поздравил командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) Герой России генерал-полковник Александр Журавлёв.

«В этот знаменательный день я хочу поздравить поступивших в училище ребят с этим первым серьезным шагом в вашей жизни. В училище созданы все условия для всестороннего развития личности каждого учащегося. Успех в учебе во многом зависит от вашего трудолюбия, усердия и ответственности. 1 сентября это не просто начало нового учебного года. В этот день мы выражаем признательность педагогам за их профессионализм, щедрость души и самоотверженный труд. От всей души желаю педагогам и воспитателям профессиональных успехов и творческих достижений, воспитанникам открытия новых горизонтов знаний и умений, а выпускникам успешной сдачи экзаменов и поступлений в высшие военные учебные заведения», – сказал командующий войсками ЗВО Александр Журавлёв.

В свою очередь творческий коллектив училища, куда уже успели войти и нынешние первокурсники, продемонстрировали уникальную творческую программу. Также по доброй традиции был осуществлен запуск пиротехнических фонтанов и запуск в небо воздушных шаров.

В завершение торжественного мероприятия все суворовцы подарили своим учителям и воспитателям букеты цветов.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Суворовское училище
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