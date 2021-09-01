01.09.2021 (16:25)

Почти 900 человек поступили на первые курсы довузовских учреждений МО РФ в зоне ответственности ЦВО

Почти 900 человек поступили на первые курсы довузовских учреждений Министерства обороны Российской Федерации в регионах дислокации Центрального военного округа (ЦВО). Всего на территории ЦВО действуют 9 образовательных учреждений, осуществляющих довузовскую подготовку: Кемеровское, Кызыльское, Оренбургское, Тюменское президентские кадетские училища, а также Екатеринбургское, Пермское, Казанское суворовские военные училища Министерства обороны Российской Федерации, Ульяновское гвардейское суворовское военное училище и Омский кадетский военный корпус.

На первый курс Кызыльского президентского кадетского училища вновь поступили 20 девушек, которые будут проходить обучение наравне с юношами. Однако юноши поступают в кадетский корпус с 5 класса, а девушки только с 8 класса.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице