01.09.2021 (16:25)
Почти 900 человек поступили на первые курсы довузовских учреждений МО РФ в зоне ответственности ЦВО
Почти 900 человек поступили на первые курсы довузовских учреждений Министерства обороны Российской Федерации в регионах дислокации Центрального военного округа (ЦВО). Всего на территории ЦВО действуют 9 образовательных учреждений, осуществляющих довузовскую подготовку: Кемеровское, Кызыльское, Оренбургское, Тюменское президентские кадетские училища, а также Екатеринбургское, Пермское, Казанское суворовские военные училища Министерства обороны Российской Федерации, Ульяновское гвардейское суворовское военное училище и Омский кадетский военный корпус.
На первый курс Кызыльского президентского кадетского училища вновь поступили 20 девушек, которые будут проходить обучение наравне с юношами. Однако юноши поступают в кадетский корпус с 5 класса, а девушки только с 8 класса.