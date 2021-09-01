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01.09.2021 (16:20)

Около 200 первоклассников начнут учиться в школах при российских военных базах в Центральной Азии

Около 200 первоклассников – детей военнослужащих и гражданского персонала Центрального военного округа российских военных баз в Киргизии и Таджикистане начнут обучение в первых классах ведомственных школ. Всего на заграничных российских базах в Центральной Азии действует три средние образовательные школы: школа №2 в Киргизии, школы №4 и №6 в Таджикистане.

Школы оснащены мультимедийным оборудованием: компьютерами и проекторами. В школах отсутствует единая школьная форма, но есть основные требования к внешнему виду учеников – это опрятность и деловой стиль. В этом году линейки для школьников состоятся очно, но без участия родителей.

Перед началом учебного года военнослужащие РХБ защиты обработали школьные помещения: учебные классы, спортзалы, столовые, гардеробные и актовые залы в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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