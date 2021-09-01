01.09.2021 (16:10)

Командующий ЦВО поздравил воспитанников Екатеринбургского суворовского военного училища с Днем знаний

В ходе торжественного митинга, посвященного началу нового учебного года, командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин поздравил воспитанников екатеринбургского суворовского военного училища с Днем знаний.

Произнося торжественную речь, он подчеркнул, что каждый из молодых людей, стоящих в суворовском строю должен помнить, что суворовец – это не просто престижное звание, дань моде и хорошему базовому образованию. «Это прежде всего долг перед Родиной, служению которой большинство из вас посвятит все последующие годы жизни. Всегда помните и храните в сердце подвиг таких же, как и вы, мальчишек и девчонок, Вали Котика, Марата Казея, Зины Портновой и многих сотен их сверстников, вставших плечом к плечу наравне со взрослыми на защиту нашей Родины в годы Великой Отечественной войны. Вы обучаетесь в одном из старейших суворовских военных училищ в России, где созданы прекрасные условия для хорошей учёбы, занятий спортом и творчеством, с высокопрофессиональными педагогами – воспитателями и преподавательским составом. Вам, сегодняшнему поколению, предстоит с честью пройти непростой, но очень важный отрезок своего жизненного пути в получении знаний, которые будут стартом вашего взросления и становления как личности, как гражданина своей страны», – сказал Александр Лапин.

Традиционно первый звонок в новом учебном году дали суворовец 1 курса и учащийся 7 курса.

В торжественной церемонии также приняли участие главный инспектор ЦВО генерал-полковник Николай Ткачев, ветеран Великой Отечественной войны Владимир Эккельман, а также представители духовенства.

Всего на первый курс в текущем году поступило 80 юношей. Вступительные испытания и оформление документов прошло в онлайн-формате.

Справочно:

Екатеринбургское суворовское военное училище (ЕкСВУ) — довузовское военно-учебное заведение Министерства обороны Российской Федерации, создано изначально 19 декабря 1943 года в Ельце под названием «Орловское СВУ» (ОрСВУ). В сентябре 1947 года переведено в Свердловск и первоначально называлось «Свердловское СВУ» (СвСВУ).

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