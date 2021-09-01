01.09.2021 (16:00)

Командующий ВДВ торжественно открыл новый комплекс зданий и сооружений для Омского кадетского военного корпуса

В Омске командующий Воздушно-десантными войсками Герой России генерал-полковник Андрей Сердюков торжественно открыл новый комплекс зданий и сооружений для Омского кадетского военного корпуса (ОКВК).

Ровно в 10.00 по московскому времени командующий войсками доложил по закрытой видеоконференцсвязи Министру обороны Российской Федерации генералу армии Сергею Шойгу о полной готовности всех зданий и сооружений первой очереди к приему кадет, после чего состоялась торжественная церемония открытия новых корпусов ОКВК и митинг, посвященный Дню знаний.

«Омский кадетский корпус является одним из старейших военных учебных заведений страны. В течение более 200 лет своей истории корпус беспрерывно готовит кадры для защиты Отечества и государственной службы. Решением Министра обороны Российской Федерации за небольшой период времени создано уникальное по своему оснащению довузовское военное учебное заведение. В этих стенах будут реализовываться инновационные образовательные программы и профильное обучение с углубленным изучением предметов.

Уверен, что в стенах корпуса, кадеты будут не только учиться на «хорошо» и «отлично», но и станут достойными гражданами и продолжателями традиций Воздушно-десантных войск, готовыми в любой момент встать на защиту нашей Родины» – заявил командующий ВДВ на церемонии открытия новых зданий и сооружений ОКВК.

В заключение своего выступления генерал-полковник Андрей Сердюков от имени командования, Военного совета и себя лично поздравил кадет, педагогический состав и всех жителей региона с открытием самого современного кадетского корпуса в России и передал корпусу в дар икону Святого Пророка Божия Илии – небесного покровителя Воздушно-десантных войск.

В свою очередь губернатор Омской области Александр Бурков отметил, что открытие корпуса является знаковым событием для региона. Он поблагодарил Министерство обороны Российской Федерации и Воздушно-десантные войска за самое современное и инновационное довузовское военное учебное заведение, которое позволит готовить настоящих защитников Отечества.

После торжественного ритуала перерезания ленты командующий ВДВ и губернатор Омской области ознакомились с инфраструктурой новых зданий и сооружений корпуса, где посетили единственный в довузовских учебных заведениях Минобороны России уникальный профильный интерактивный класс начальной воздушно-десантной подготовки. Здесь можно отрабатывать различные тактические задачи, элементы укладки и совершения прыжка с парашютом, а также действия в составе экипажа боевой машины десанта.

Далее командующий войсками и губернатор посетили лаборатории химии, физики и биологии с самым современным и инновационным оборудованием и класс автодела, где кадеты будут проходить автомобильную подготовку.

По итогам посещения административно-учебных помещений командующим Воздушно-десантными войсками была дана высокая оценка всей новой построенной инфраструктуре корпуса.

Справочно:

Начиная с 1813 года, Омский кадетский военный корпус беспрерывно готовит высокопрофессиональные кадры для защиты Отечества и государственной службы.

Из стен корпуса вышли подлинные герои и талантливые военачальники, среди которых 152 Георгиевских кавалера, 80 Героев Советского Союза, 8 Героев Российской Федерации, пять полных кавалеров ордена Славы, а 305 выпускников корпуса стали генералами.

С 2014 года Омский кадетский военный корпус входит в состав довузовских общеобразовательных учебных заведений Воздушно-десантных войск.

В 2020 году, в рамках развития военного образования и инфраструктуры учебных заведений, Министром обороны Российской Федерации Героем России генералом армии Сергеем Шойгу было принято решение о строительстве в г. Омске нового комплекса зданий и сооружений для Омского кадетского военного корпуса.

В кратчайшие сроки, в течение 10 месяцев, было построено уникальное по своему масштабу и размаху довузовское военное учебное заведение, которое станет одной из “визитных карточек” города Омска и Омской области.

Новый комплекс зданий училища занимает площадь 14,8 га и включает в себя главное учебно-административное 3-х этажное здание с музеем, библиотекой, интерактивным тиром, мастерскими и классами дополнительного образования, столовую на 620 мест, два спальных корпуса на 240 и 320 человек, медпункт, крытый спортивный комплекс с залами для гимнастики, единоборств, а также игровых видов спорта.

Воспитанники будут проживать в кубриках секционного типа с двумя жилыми комнатами, гардеробной и отдельными душевыми и туалетными комнатами.

Новые классы и кабинеты полностью оснащены современным оборудованием. Также в новом комплексе предусмотрены специальные мастерские по авиа- и судомоделированию, класс для обучения вождению на автомобиле, зал для уроков по танцам и пению, шахматный клуб, фото и видео студии.

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