01.09.2021 (15:45)

В Армении участники международного конкурса «Воин мира» осмотрели достопримечательности

В Республике Армения в рамках международного конкурса «Воин мира» Армейских международных игр АрМИ-2021 делегации стран-участниц посетили более 10 основных достопримечательностей страны.

За 14 дней конкурса военнослужащие 6 стран-участниц посетили Национальный исторический музей, Музей Великой Отечественной войны, Институт армянской архитектуры и древних рукописей «Матенадаран», мемориальный комплекс «Сардарапат», посвящённый 100-летию Победы в Сардарапатском сражении и провозглашению Первой Республики, исторический и духовный комплексы «Цицернакаберд» (крепость ласточки) и пантеон Ераблур, где почтили память и возложили цветы и венки героям Армении.

Кроме того, в рамках культурно-досуговых мероприятий конкурса в ходе турне по Армении гости посетили языческий храм Гарни и пещерный монастырь Гегард, где их научили армянским народным танцам с участием хора армянских духовных и народных песен.

«Благодаря выбранному месту проведения конкурса в богатой историей Армении военнослужащие имеют возможность не только побороться за звание лучшего «Воина мира» и перенять передовой опыт своих коллег, но и ознакомиться с культурой, историей государства-соорганизатора состязаний, традициями его народа», — отметил глава российской делегации полковник Михаил Досугов.

В настоящее время судейская комиссия подводит итоги соревнований за все этапы конкурса «Воин мира». Результаты состязаний будут доведены участникам в ходе церемонии закрытия конкурса, награждения и поощрения победителей.

Программа состязаний была рассчитана на 8 дней. В ходе соревнований участники выявляли лучших в знаниях военной истории и международного гуманитарного права в этапе под названием «Эрудит». Соревновались в силе, быстроте, выносливости, меткости и навыках ориентирования на местности в этапах «Атлет», «Снайпер» и «Профессионал». Определяли самых творческих личностей в литературно-художественном и танцевальном этапе «Кавалер (Сударыня)».

За период проведения конкурса «Воин мира» он проводился на территории России, Белоруссии, Казахстана и Армении. В 2018 году в конкурсе впервые приняли участие представители вооруженных сил государств Греция и Иран, а в 2021 году заявился к участию Катар.

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