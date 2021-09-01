01.09.2021 (15:20)

Гонку патрульных нарядов конкурса «Страж порядка» АрМИ-2021 в Сербии откроют военные полицейские из Ирана

На полигоне Берановац в Сербии стартует третий этап международного конкурса профессионального мастерства среди военных полицейских шести стран «Страж порядка» АрМИ-2021 — гонка патрульных нарядов. В ходе гонки участниками предстоит преодолеть два круга специальной трассы, пройдя полосу препятствий, выполнив несколько специальных задач и совершив маневры на патрульном автомобиле.

По итогам жеребьевки команд, прошедшей накануне в Кралеве, российская сборная военной полиции выступит в состязании пятой. Открывают соревнования вновь участники из Ирана.

Вторыми на трассе себя покажут представители Катара, третьими в заезде примут участие представители Кипра. Четвертыми на трассу выйдут сербские военные полицейские, а завершат гонку представители Казахстана.

На этап «Патрульный наряд» каждая команда выдвигает по трое участников. В числе препятствий, которые им необходимо будет преодолеть сразу после старта, шины, ограниченные проходы. Затем командам нужно выполнить нормативы по РХБ защите, собрать разобранный автомат, снарядить магазин патронами и метнуть макеты ручных гранат на меткость. Затем команда садится в патрульную машину и начинает заезд по автотрассе, делая остановки для стрельбы из пистолета по мишеням, отражения атаки условных диверсантов и оказания первой помощи условно раненому члену экипажа.

Трасса для вождения патрульного автомобиля включает змейку, которую нужно преодолеть прямым и обратным ходом, эстакаду и импровизированный «бокс» для парковки машины. Заезды осуществляются на автомобилях УАЗ «Патриот», находящихся на вооружении сербской военной полиции.

В конце конкурсного дня судьи подведут результаты соревнований и огласят рейтинг команд по итогам испытания.

Следующим этапом конкурса «Страж порядка» АрМИ-2021 станет гонка патрульных нарядов на специальной полосе препятствий с элементами вождения автомобилей.

Справочно:

Конкурс «Страж порядка» проходит в сербском городе Кралево с 29 августа по 3 сентября и состоит из четырех этапов. В ходе них участникам предстоит продемонстрировать навыки стрельбы, отработать действия патрульного наряда в импровизированном населенном пункте, пройти специальную полосу препятствий, в том числе на патрульном автомобиле, а также совершить военно-полицейский бросок на 12 километров.

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