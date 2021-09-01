01.09.2021 (15:50)

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний, прошла на российской военной базе в Киргизии

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний, прошла на российской военной базе в Киргизии. Порог школы №2 впервые переступили 20 первоклассников, родители которых служат или работают на территории российской военной базы.

На торжественной линейке школьников поздравили командование соединения, родители, учителя и общественные деятели. По традиции больше всего внимания уделялось первоклассникам.

В целях предупреждения распространения вирусных инфекций, перед началом нового учебного года российские военнослужащие российской базы в Киргизии провели полную дезинфекцию и санитарную обработку школы и прилегающей территории, а торжественные линейки проходили на открытом воздухе.

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