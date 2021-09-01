Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

01.09.2021 (15:50)

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний, прошла на российской военной базе в Киргизии

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний, прошла на российской военной базе в Киргизии. Порог школы №2 впервые переступили 20 первоклассников, родители которых служат или работают на территории российской военной базы.

На торжественной линейке школьников поздравили командование соединения, родители, учителя и общественные деятели. По традиции больше всего внимания уделялось первоклассникам.

В целях предупреждения распространения вирусных инфекций, перед началом нового учебного года российские военнослужащие российской базы в Киргизии провели полную дезинфекцию и санитарную обработку школы и прилегающей территории, а торжественные линейки проходили на открытом воздухе.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
В НВВКУ в торжественном мероприятии, посвящённом Дню Знаний, приняло участие более 1,5 тыс. человек
В Челябинской области военнослужащие ВАИ ЦВО провели занятия по ПДД со школьниками Чебаркульского гарнизона
Врачи Центрального военного округа завершили работу в Хакасии
Около 1 тыс. зенитчиков ЦВО из Поволжья примут участие в учении на Юге России

Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false