01.09.2021 (15:50)
Торжественная линейка, посвященная Дню знаний, прошла на российской военной базе в Киргизии
Торжественная линейка, посвященная Дню знаний, прошла на российской военной базе в Киргизии. Порог школы №2 впервые переступили 20 первоклассников, родители которых служат или работают на территории российской военной базы.
На торжественной линейке школьников поздравили командование соединения, родители, учителя и общественные деятели. По традиции больше всего внимания уделялось первоклассникам.
В целях предупреждения распространения вирусных инфекций, перед началом нового учебного года российские военнослужащие российской базы в Киргизии провели полную дезинфекцию и санитарную обработку школы и прилегающей территории, а торжественные линейки проходили на открытом воздухе.
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