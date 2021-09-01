01.09.2021 (12:30)

Министр обороны России в режиме видеоконференции поздравил преподавательский состав и учащихся учебных заведений Минобороны

В День знаний Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в режиме видеоконференции обратился к преподавательскому составу и учащимся учебных заведений Минобороны России.

Начиная поздравительную речь, он отметил, что сегодня к занятиям в образовательных учреждениях Минобороны России приступают свыше 2,5 тыс. слушателей, более 61 тыс. курсантов (из них 967 девушек), 15 тыс. воспитанников довузовских учебных заведений.

«В учебные классы и лекционные аудитории пришли целеустремлённые молодые люди, чтобы овладеть почётной профессией защитника Отечества. Этому будет способствовать выстроенная, динамично развивающаяся система военного образования, которая адаптирована к современным требованиям войск и быстро реагирует на изменение форм и способов ведения военных действий, а также широко используемая в вузах информационно-образовательная среда» – сказал генерал армии Сергей Шойгу.

Обращаясь к преподавателям Министр обороны России подчеркнул особую важность их деятельности: «Подготовка военных кадров – инициативных и высококвалифицированных военных специалистов, позитивно мыслящих, патриотически настроенных, имеющих высокие духовно-нравственные ориентиры граждан нашей Родины, – одна из приоритетных задач Министерства обороны».

Он добавил, что в целях обеспечения профессионального роста как обучающихся, так и преподавателей для каждой образовательной организации были утверждены программы развития до 2026 года. В них предусмотрена как модернизация материальной базы учебных заведений, так обеспечение социальной защищённости преподавательского состава, слушателей и курсантов.

Генерал армии Сергей Шойгу также обратил внимание на внедрение передовых научных разработок в учебный процесс. Он сказал: «В первоочередном порядке в вузы поступают перспективное вооружение и военная техника, тренажёрные комплексы и системы. Сегодня их доля составляет более 71%. Это позволяет подготовить профессионалов, обладающих современными знаниями и умениями ведения боевых действий». Кроме того, Сергей Шойгу добавил: «Основные усилия преподавательского состава важно сосредоточить на использовании принципиально новых технологий обучения, развитии электронной образовательной среды».

Министр обороны России отметил, что к настоящему моменту в образовательных заведениях, в частности в суворовских училищах и кадетских корпусах, сформирована система непрерывного профильного образования, были подобраны высококвалифицированные специалисты.

В заключение Сергей Шойгу выразил уверенность в том, что воспитатели, учителя, преподаватели успешно решат стоящие перед ними задачи: «Уверен, что личный состав образовательных организаций Министерства обороны успешно подготовит квалифицированные военные кадры, способные решать любые задачи по обеспечению безопасности страны и укреплению её обороноспособности», – сказал глава военного ведомства России и затем поздравил всех с Днём знаний и началом нового учебного года!

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