01.09.2021 (15:30)

Во Вьетнаме завершился второй этап конкурса «Снайперский рубеж» АрМИ-2021

Во вьетнамском национальном учебном центре «Мьеу Мон» завершился второй этап «Парный зачет» международного конкурса по полевой выучке среди снайперов «Снайперский рубеж».

Этап конкурса «Парный зачет» состоял из нескольких упражнений, в котором определяется лучшая снайперская пара из сборных команд, принимающих участие в конкурсе.

В этом этапе, где принимают участие команды из России, Лаоса, Бангладеша, Венесуэлы, Узбекистана, Белоруссии и Вьетнама, снайперы показали свое мастерство в стрельбе из различного стрелкового оружия. Военнослужащие выполнили нормативы по стрельбе из снайперской винтовки СВД, автомата АК-74, пистолета ПМ.

Несколько видов стрелкового оружия используется в выполнении одного из наиболее динамичных упражнений «Отход». Снайперской паре необходимо поразить мишени из СВД на дистанции до 800 метров, после этого пара осуществляет скрытый отход на рубеж открытия огня из АК и ПМ до 300 м, заряжают оружие и последовательно, сначала из АК, а потом из ПМ поражают мишени.

Помимо этого, команды стран-участниц выполнили три упражнения, в том числе «Стрельбу с напарником ночью».

Конкурс АрМИ-2021 «Снайперский рубеж» впервые проходит на территории Социалистической Республики Вьетнам на совершенно новой учебно-тренировочной базе, построенной специально для проведения тренировок и международных этапов армейских конкурсов.

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