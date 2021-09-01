Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

01.09.2021 (15:30)

Во Вьетнаме завершился второй этап конкурса «Снайперский рубеж» АрМИ-2021

 Во вьетнамском национальном учебном центре «Мьеу Мон» завершился второй этап «Парный зачет» международного конкурса по полевой выучке среди снайперов «Снайперский рубеж».

Этап конкурса «Парный зачет» состоял из нескольких упражнений, в котором определяется лучшая снайперская пара из сборных команд, принимающих участие в конкурсе.

В этом этапе, где принимают участие команды из России, Лаоса, Бангладеша, Венесуэлы, Узбекистана, Белоруссии и Вьетнама, снайперы показали свое мастерство в стрельбе из различного стрелкового оружия. Военнослужащие выполнили нормативы по стрельбе из снайперской винтовки СВД, автомата АК-74, пистолета ПМ.

Несколько видов стрелкового оружия используется в выполнении одного из наиболее динамичных упражнений «Отход». Снайперской паре необходимо поразить мишени из СВД на дистанции до 800 метров, после этого пара осуществляет скрытый отход на рубеж открытия огня из АК и ПМ до 300 м, заряжают оружие и последовательно, сначала из АК, а потом из ПМ поражают мишени.

Помимо этого, команды стран-участниц выполнили три упражнения, в том числе «Стрельбу с напарником ночью».

Конкурс АрМИ-2021 «Снайперский рубеж» впервые проходит на территории Социалистической Республики Вьетнам на совершенно новой учебно-тренировочной базе, построенной специально для проведения тренировок и международных этапов армейских конкурсов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В Иране состоялись церемония награждения победителей международного конкурса «Глубина» и торжественное закрытие соревнований
На полигоне Алабино состоялся третий полуфинальный заезд самого зрелищного конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон»
Российские спецназовцы стали победителями состязаний по армейскому рукопашному бою на международном конкурсе «Полярная звезда»
Российские участники конкурса «Страж порядка» АрМИ-2021 в Сербии показали второй результат на этапе с тактической стрельбой

Метки:
АрМИ , Снайперский рубеж
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false