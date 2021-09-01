01.09.2021 (15:15)

В Иране состоялись церемония награждения победителей международного конкурса «Глубина» и торжественное закрытие соревнований

На территории Военно-морской базы, в порту Конарак Исламской Республики Иран, состоялась церемония награждения победителей и закрытия международного конкурса по водолазному многоборью «Глубина».

По итогам соревнований сборная ВМФ России и команда ВМС Ирана набрали по 5449 баллов и заняли первое место. Команда военных водолазов из Китая набрала 3776 баллов и заняла второе место. Бронзовым призёром соревнований с результатом 3293 балла стала команда Сирийской Арабской Республики.

Награждение проводили от иранской стороны - командующий Военно-морскими силами Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани, а от Военно-Морского Флота России - заместитель главнокомандующего ВМФ РФ вице-адмирал Владимир Касатонов.

В своём обращении к командам и организаторам конкурса вице-адмирал Владимир Касатонов отметил блестящую организацию соревнований, обмен опытом проведения водолазных работ и повышение мастерства всех участников. Также заместитель главнокомандующего ВМФ России отметил работу судей и медиков, которые провели соревнования на высоком уровне безопасности в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

По завершении церемонии всё участники конкурса «Глубина» получили памятные сувениры и подарки от организаторов.

Также главы команд Венесуэлы, Индии, Китая, России и Сирии выразили благодарность иранской стороне за хороший приём и отметили высокую организацию в проведении конкурса, честное и объективное судейство, а также высокий уровень подготовки всех спортсменов и их стремление к победе.

Завершилась церемония награждения и закрытия Международного конкурса «Глубина» красочным салютом.

Международный конкурс по водолазному многоборью «Глубина-2021», проведён в рамках Армейских международных игр – 2021 в период с 23 августа по 1 сентября 2021 года.

В конкурсе приняли участие команды военных водолазов из шести стран Ирана, России, Венесуэлы, Индии, Китая и Сирии.

Конкурс проходил в Исламской Республике Иран, на водолазном полигоне Военно-морской базы ВМС страны, в морском порту города Конарак, на берегу Оманского залива.

Российскую Федерацию представляла сборная команда из представителей флотов и Каспийской флотилии, под руководством капитана 1 ранга Дамира Шайхутдинова.

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