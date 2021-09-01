Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

01.09.2021 (15:10)

В филиале ВУНЦ ВМФ в Калининграде прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний

Сегодня в филиале ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия г. Калининград» прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний. В клубе института состоялось торжественное собрание личного состава, чествование преподавателей и подведение итогов за 2020-2021 учебный год.

В мероприятии принял участие командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, который поздравил профессорско-преподавательский состав и курсантов военно-морского учебного заведения с началом нового учебного года и пожелал им новых научных и творческих достижений. Командующий Балтийским флотом прочитал курсантам лекцию по перспективам развития Балтийского флота в составе Военно-Морского Флота Российской Федерации.

Кроме того, сегодня филиал ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия г. Калининград» отмечает 73-летие со дня образования.  Филиал является одним из старейших высших учебных заведений Калининградской области, передовым военно-морским учебным заведением России, готовящим офицеров, дипломированных специалистов командно-инженерного профиля по соответствующим специальностям подготовки.

Сегодня это развивающийся вуз с многоуровневой системой подготовки кадров. Одновременно с повышением требований к качеству обучения происходит и обновление материально-технической базы института. Занятия с нынешними курсантами проводятся на современных компьютерных комплексах, с новым программным обеспечением и техническим оборудованием, которые поступают на вооружение в рамках модернизации армии и флота.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Корабли Балтийского флота, принимавшие участие в мероприятиях МВТФ «Армия-2021» в Кронштадте, возвращаются в Балтийск
На Балтийском флоте прошло двустороннее тактическое учение подразделений танкистов и мотострелков
В Калининградской области в рамках батальонного тактического учения морские пехотинцы поразили условного противника в море
В Калининграде на базе отдельного ремонтно-восстановительного батальона Балтийского флота создан военно-патриотический парк

Метки:
Балтийский флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false