Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

01.09.2021 (15:05)

Артиллеристы армейского корпуса Северного флота уничтожили условного противника

В Мурманской области на военном полигоне «Шары» в районе поселка Печенга прошло тактическое учение с боевой стрельбой артиллерийских подразделений отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота.

Учение проводилось в рамках завершения лагерных сборов подразделений артиллерии и завершились контрольными занятиями по стрельбе и управлению огнем.

На первом этапе артиллеристы совершили марш в район проведения учения, осуществили первоначальное развертывание в боевой порядок и выполнили мероприятия по подготовке стрельбы и управления огнем. В дальнейшем подразделения артиллерийской разведки всесторонне изучили местность и вскрыли цели для поражения. Метеорологическая станция в ходе учения выполняла задачи по комплексному зондированию атмосферы. Командиры подразделений принимали решение на ведение огня и организацию последующего маневра.

Экипажи и расчеты артиллерийских установок выполнили огневые задачи по подавлению и уничтожению огневых средств и живой силы условного противника.

В ходе проведения контрольных занятий были выполнены 49 огневых задач дивизионами и минометными батареями.

Пресс-служба Северного флота
Новости по теме:
Командующий Северным флотом принял участие в праздновании 80-летия первого союзного конвоя «Дервиш»
В порту Архангельска состоялся военно-морской парад в память о прибытии первого союзного конвоя «Дервиш»
На Северном флоте подведены итоги комплексной экспедиции «Помни войну»
Северодвинск отметил 80-летие прихода первого союзного конвоя «Дервиш»

Метки:
Северный флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false