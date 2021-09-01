01.09.2021 (15:05)

Артиллеристы армейского корпуса Северного флота уничтожили условного противника

В Мурманской области на военном полигоне «Шары» в районе поселка Печенга прошло тактическое учение с боевой стрельбой артиллерийских подразделений отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота.

Учение проводилось в рамках завершения лагерных сборов подразделений артиллерии и завершились контрольными занятиями по стрельбе и управлению огнем.

На первом этапе артиллеристы совершили марш в район проведения учения, осуществили первоначальное развертывание в боевой порядок и выполнили мероприятия по подготовке стрельбы и управления огнем. В дальнейшем подразделения артиллерийской разведки всесторонне изучили местность и вскрыли цели для поражения. Метеорологическая станция в ходе учения выполняла задачи по комплексному зондированию атмосферы. Командиры подразделений принимали решение на ведение огня и организацию последующего маневра.

Экипажи и расчеты артиллерийских установок выполнили огневые задачи по подавлению и уничтожению огневых средств и живой силы условного противника.

В ходе проведения контрольных занятий были выполнены 49 огневых задач дивизионами и минометными батареями.

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