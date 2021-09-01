01.09.2021 (14:45)

В Кореновске в День знаний открыли новый корпус школы № 19 имени Героя России С.А. Наточего

В городе Кореновск Краснодарского края состоялось открытие муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №19» имени Героя России С.А. Наточего.

Школьников, родителей и учителей с Днем знаний поздравил командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал армии Александр Дворников: «Сердечно поздравляю вас с Днем знаний и началом учебного года! Сегодня значимое событие в общественной жизни Краснодарского края – открытие нового учебного корпуса школы №19, построенного в рамках проекта «Образование».

В этот праздничный день хочу пожелать новых идей, творческих замыслов, уважения и взаимопонимания с детьми – учителям; прекрасных возможностей раскрытия талантов и достижения поставленных целей, доброго настроения и веселого досуга – ученикам; крепкой любви к своим детям, терпения, поддержки и понимания – родителям. Пусть каждому из вас сопутствует удача и успех!».

В 2019 году с целью увековечивания памяти героев Отечества школе присвоено имя Героя России Сергея Александровича Наточего, начальника парашютно-десантной подготовки и поисково-спасательной службы армейской авиации военного округа.

Подполковник Сергей Наточий с честью прошел испытания Афганской войны, принимал участие в вооруженных конфликтах и в контртеррористической операции на Северном Кавказе. За боевые заслуги награжден орденами Красной Звезды и Мужества. Он несколько лет проходил военную службу на территории Кореновского района, проживал недалеко от школы и проводил военно-патриотическую работу с допризывной молодежью.

В декабре 2001 года боевой вертолет, в котором находился подполковник, потерпел аварию. Командир экипажа увел падающий вертолет от станичной школы.

Сергей Александрович организовал эвакуацию раненых солдат и членов экипажа из потерпевшего аварию вертолета, лично вынес летчиков. При выносе последнего произошел взрыв топливных баков вертолета. Герой закрыл своим телом раненого помощника командира экипажа и получил смертельные травмы и ожоги. Мужественными и самоотверженными действиями командира экипажа вертолета Олега Бондаренко и Сергея Наточего были спасены десятки жизней детей и взрослых, а также 16 человек на борту вертолета.

На праздничной линейке в школе №19 также открыли бюст Героя России.

«Мы всегда будем помнить и чтить подвиг Сергея Наточия. И сегодня, открывая в школе бюст Герою России подполковнику Сергею Александровичу Наточему, мы увековечиваем память о бесстрашном боевом офицере-вертолетчике, ставшем гордостью наших Военно-воздушных Сил, участвуем в событии, направленном на сохранение героического наследия России», – отметил командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников.

«Открытие бюста имеет непреходящее значение для подрастающего поколения. Мы обязаны сохранить героическую историю нашей страны, память о тех, кто ее защищал на полях сражений. Не остановить бег времени, его новых требований. Но всегда живы традиции, память о славных подвигах героев-военных летчиков, – добавил генерал армии, – Профессия военного летчика всегда была особенной, а теперь престижна вдвойне. В наше время в военные училища летчиков идут учиться смелые, влюбленные в небо мальчишки, для которых значимы основные ценности: дружба, доблесть и отвага, искренность отношений. Все эти символы и достоинства – неотъемлемая черта защитников Отечества».

В новом корпусе школы в Кореновске будут учиться 800 ребят, работать 47 педагогов. В нем оборудовали медицинский и информационно-библиотечный блок, 33 учебных кабинета, спортивный, тренажерный и актовые залы, пищеблок и столовую, кабинеты для обучения кулинарии и швейному делу, дерево- и металлообработке.

В торжественной церемонии открытия приняли участие представители командования ЮВО, администрации Краснодарского края и муниципальных органов власти, школьники, их родители, представители общественных патриотических организаций.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице