01.09.2021 (15:00)

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц поздравил курсантов ТОВВМУ имени С.О.Макарова с Днём знаний

Командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Сергей Авакянц принял участие в торжественных мероприятиях, приуроченных ко Дню знаний.

В первый день нового учебного года командующий Тихоокеанским флотом поздравил курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова (ТОВВМУ) с Днём знаний.

После выноса Боевого знамени училища состоялся праздничный митинг, в котором приняли участие представители командования Тихоокеанского флота, руководство Владивостока и Владивостокского Морского собрания.

Торжественная часть праздника завершилась общим прохождением курсантов по плацу училища.

Также поздравление с началом нового учебного года получили воспитанники Владивостокского филиала Нахимовского военно-морского училища. В торжественном митинге принял участие временно исполняющий обязанности заместителя командующего ТОФ по военно-политической работе капитан 1 ранга Сергей Кореневич.

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