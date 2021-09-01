01.09.2021 (15:00)
Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц поздравил курсантов ТОВВМУ имени С.О.Макарова с Днём знаний
Командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Сергей Авакянц принял участие в торжественных мероприятиях, приуроченных ко Дню знаний.
В первый день нового учебного года командующий Тихоокеанским флотом поздравил курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова (ТОВВМУ) с Днём знаний.
После выноса Боевого знамени училища состоялся праздничный митинг, в котором приняли участие представители командования Тихоокеанского флота, руководство Владивостока и Владивостокского Морского собрания.
Торжественная часть праздника завершилась общим прохождением курсантов по плацу училища.
Также поздравление с началом нового учебного года получили воспитанники Владивостокского филиала Нахимовского военно-морского училища. В торжественном митинге принял участие временно исполняющий обязанности заместителя командующего ТОФ по военно-политической работе капитан 1 ранга Сергей Кореневич.