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01.09.2021 (12:25)

Военнослужащие из 35 стран подали заявки на обучение в Военной академии Генштаба ВС РФ

В Академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации в ходе ритуала посвящения в слушатели первый заместитель Министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что в 2021 году военнослужащие из 35 иностранных государств подали заявки на обучение в военном вузе.

Он уточнил, что в ряды учебного заведения вливаются наиболее достойные представители Вооруженных Сил, других силовых министерств и ведомств России и дружественных стран. Он отметил, что академия объединила высококвалифицированных педагогов, имеющих боевой опыт и прошедших школу управления войсками и руководства органами военного управления.

Также Валерий Герасимов вручил государственные награды постоянному составу и слушателям академии.

«Военно-политическая обстановка в мире стремительно меняется. Всё чаще возникают военные конфликты различного масштаба. Вам предстоит изучить возможные направления для её стабилизации в целях защиты национальных интересов государства», – обратился к первокурсникам начальник академии Владимир Зарудницкий. Он рассказал, что в коллектив вуза входят 338 кандидатов и докторов наук, а более 70% его – участники боевых действий.

После торжественных мероприятий начальник Генерального штаба ВС РФ – первый заместитель Министра обороны России традиционно провел первую в новом учебном году лекцию для слушателей и постоянного состава академии.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Начальник Генерального штаба , Военное образование
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