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01.09.2021 (14:05)

В НВВКУ в торжественном мероприятии, посвящённом Дню Знаний, приняло участие более 1,5 тыс. человек

1 сентября 2021 года в Новосибирском высшем военном командном училище (НВВКУ) прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, в которых приняли участие более 1,5 тыс. человек.

«Товарищи офицеры и курсанты. Поздравляю всех с Днём знаний и началом нового учебного года. В этом году в стены прославленного Новосибирского высшего военного командного училища впервые войдут более 200 курсантов, избравших для себя нелегкий путь дела служения Отечеству. От лица главнокомандующего Сухопутными войсками генерала армии Салюкова Олега Леонидовича и от себя лично я искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых достижений», – приветствовал всех начальник разведки – заместитель начальника Главного штаба Сухопутных войск по разведке генерал-майор Белоусов Алексей Леонидович.

С ответным словом выступил курсант 1-го курса 12-й роты батальона курсантов Евгений Гейниц, который от лица всех первокурсников заверил, что они станут достойными своих предшественников, героев-выпускников училища.

В завершение торжественных мероприятий был проведен смотр строя среди первых курсов.

Справочно:

Новосибирское высшее военное командное училище – одно из ведущих военно-учебных заведений страны, которое в настоящее время готовит командиров разведывательных и мотострелковых подразделений для всех видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Военное училище , Центральный военный округ , Военное образование
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