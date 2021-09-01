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01.09.2021 (13:40)

В Челябинской области военнослужащие ВАИ ЦВО провели занятия по ПДД со школьниками Чебаркульского гарнизона

Сотрудники территориальной военной автомобильной инспекции (ВАИ) Центрального военного округа (ЦВО) провели занятия по правилам безопасности дорожного движения с учащимися образовательных учреждений Чебаркульского гарнизона.

Совместно с сотрудниками Государственной инспекции безопасности дорожного движения по Челябинской области военнослужащие подготовили для школьников игровые интеллектуальные викторины на знание ПДД и требований безопасности, предъявляемых к пешеходам.

Военные автоинспекторы напомнили ребятам о правилах безопасного перехода дороги в населенных пунктах, о пересечении регулируемых и нерегулируемых перекрестков.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
ВАИ , Центральный военный округ
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