01.09.2021 (12:30)

Первый заместитель Министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов вручил личный штандарт начальнику Академии Генштаба

Начальник Генштаба Вооруженных Сил РФ – первый заместитель Министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов вручил личный штандарт начальнику Военной академии Генерального штаба генерал-полковнику Владимиру Зарудницкому.

«Это особо почетный знак отличия, свидетельствующий о высоком должностном положении и личной ответственности военачальника», – отметил при этом Герасимов.

Он указал на то, что оказанная академии честь обязывает весь ее личный состав качественно решать поставленные задачи, сохранять и приумножать славные традиции.

Церемония вручения штандарта состоялась в Петровском историческом зале Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, где на стенах начертаны имена золотых медалистов вуза.

Ранее в этот же день академии была передана копия иконы святого архистратига Михаила – небесного покровителя вуза.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице