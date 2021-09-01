01.09.2021 (12:30)
Первый заместитель Министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов вручил личный штандарт начальнику Академии Генштаба
Начальник Генштаба Вооруженных Сил РФ – первый заместитель Министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов вручил личный штандарт начальнику Военной академии Генерального штаба генерал-полковнику Владимиру Зарудницкому.
«Это особо почетный знак отличия, свидетельствующий о высоком должностном положении и личной ответственности военачальника», – отметил при этом Герасимов.
Он указал на то, что оказанная академии честь обязывает весь ее личный состав качественно решать поставленные задачи, сохранять и приумножать славные традиции.
Церемония вручения штандарта состоялась в Петровском историческом зале Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, где на стенах начертаны имена золотых медалистов вуза.
Ранее в этот же день академии была передана копия иконы святого архистратига Михаила – небесного покровителя вуза.