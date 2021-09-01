01.09.2021 (13:10)

Замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров поздравил с Днем знаний курсантов и офицеров Рязанского училища ВДВ

В Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний.

Присутствующие на торжественном построении прослушали видеообращение Министра обороны Российской Федерации генерала армии С.К. Шойгу к курсантам, офицерам и педагогическому составу военных ВУЗов России.

В мероприятиях посвященных Дню знаний принял участие заместитель Министра обороны генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров. Он пожелал курсантам достойно продолжать дело предшественников и гордо носить звание российского десантника.

«Уверен, что вы станете достойными продолжателями лучших традиций своих предшественников, проявите упорство в освоении военного дела», - сказал Юнус-Бек Евкуров.

«Пусть учеба поможет вам правильно идти по жизненному пути, а полученные знания станут крепким фундаментом в освоении профессии защиты Родины», - добавил замминистра.

После торжественного построения замглавы военного ведомства пообщался с первокурсниками, которых в этом году набрали более 550 человек.

Кроме того, в ходе проверки учебно-материальной базы училища заместителю Министра обороны представили новый аппаратно-программный комплекс виртуальной реальности для тактической и огневой подготовки «Хамелеон», разработанный научно-педагогическим коллективом РВВДКУ совместно с предприятиями промышленности с учетом опыта ведения боевых действий в Сирии.

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