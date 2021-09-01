01.09.2021 (14:20)

На полигоне Алабино состоялся третий полуфинальный заезд самого зрелищного конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон»

Сегодня, 1 сентября, на полигоне Алабино в третьем полуфинальном заезде на трассу Танкового биатлона вышли экипажи второго дивизиона из Южной Осетии, Лаоса и Мьянмы.

В ходе эстафеты каждый танковый экипаж проходил четыре круга, преодолевая препятствия и поражая цели на трех огневых рубежах. Стрельба велась из танковой пушки с ходу и из спаренного и зенитного пулеметов с места. В состязании принимали участие по три экипажа от команды на одном танке с заменой экипажа.

Первыми со всеми испытаниями на трассе Танкового биатлона справились военнослужащие Мьянмы. Они финишировали с временным результатом 2 ч. 27 мин. 55 сек. С отставанием почти 8 минут эстафету завершили танкисты Лаоса. Их результат прохождения трассы составил 2 ч. 35 мин. 53 с. Экипажи Южной Осетии заняли третье место, завершив гонку за 2 ч. 38 мин.

Также сегодня в 15:00 начнется четвертый полуфинальный заезд, в котором свое мастерство продемонстрируют танкисты первого дивизиона из Монголии, Белоруссии, Узбекистана и Сербии.

Финальная эстафета второго дивизиона пройдет 3 сентября, а первого – 4 сентября, в день закрытия Армейских международных игр.

Справочно:

В 2021 году в Танковом биатлоне принимает участие 19 сборных из Африки, Азии и Европы. Как и прежде, в этом году российскую команду представляют только лучшие танковые экипажи Вооруженных Сил Российской Федерации – победители всеармейского этапа конкурса.

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