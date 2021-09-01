01.09.2021 (12:45)

В довузовские образовательные организации Минобороны России принято свыше 2,8 тыс. воспитанников

Статс-секретарь – заместитель Министра обороны Российской Федерации Николай Панков в ходе торжественных мероприятий, посвящённых Дню знаний и началу учебного года, сообщил, что в довузовские образовательные организации Минобороны России принято свыше 2,8 тыс. воспитанников. Также он отметил: «Помимо российских граждан суворовцами и кадетами стали также ребята из Таджикистана, Сирии, Монголии, Южной Осетии и впервые – из Лаосской Народно-Демократической Республики».

По словам замминистра, самое пристальное внимание будет уделено системе довузовского военного образования. «За последние годы она значительно окрепла благодаря привлечению уникальных педагогических кадров, использованию лучших инновационных образовательных технологий, модернизации материально-технической базы и созданию современной цифровой образовательной среды», – подчеркнул Николай Панков.

Он добавил, что учебные планы скорректированы с учётом проведения интегрированных занятий на иностранном языке при изучении истории, географии и культуры страны изучаемого языка. Кроме того, в каждом учебном заведении созданы школы по предметным областям: «Это инженерно-технические, физико-математические, химико-биологические, лингвистические, спортивные школы, а также школы эстетического развития. Всего их 56», – сказал Николай Панков.

По его оценке, за первый год работы эти школы уже показали ощутимые результаты: «Более чем на 10% увеличилось количество воспитанников, завершивших обучение с отличием; на 12% превышены среднероссийские баллы сдачи ЕГЭ, а количество выпускников-«стобалльников» возросло на 60%».

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