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01.09.2021 (14:30)

В Севастополе в учебных заведениях Минобороны России торжественно начался новый учебный год

В севастопольских учебных заведениях Министерства обороны Российской Федерации прошли мероприятия, посвящённые началу учебного года.

Торжественные построения состоялись в Черноморском высшем военно-морском училище имени П.С. Нахимова и в филиале Нахимовского военно-морского училища (Севастопольское президентское кадетское училище).

Командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов принял участие в торжественном построении в Черноморском высшем военно-морском училище имени П.С.Нахимова (ЧВВМУ), в ходе которого вручил командирам курсантских подразделений переходящие вымпелы «Лучший класс», «Лучший курс» и «Лучший факультет».

Заместитель командующего флотом вице-адмирал Сергей Пинчук поздравил с Днём знаний юных нахимовцев в филиале Нахимовского военно-морского училища, в котором воспитанники, поступившие в 2021 году, приняли Обязательство нахимовца.

Все мероприятия в Севастополе прошли с учетом противоэпидемических ограничений.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Черноморский флот , Нахимовское училище
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