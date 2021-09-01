01.09.2021 (13:20)

Российские участники конкурса «Страж порядка» АрМИ-2021 в Сербии показали второй результат на этапе с тактической стрельбой

Судейская комиссия конкурса «Страж порядка» АрМИ-2021, проходящего в сербском Кралеве, огласила результаты второго этапа соревнований «Действия патрульного наряда в городе».

Согласно протоколу, подписанному рефери из шести стран-участниц, команда России набрала 341 балл, заняв вторую строчку промежуточного рейтинга. Лучший результат показали военные полицейские Сербии: у них 419 баллов и первая строчка турнирной таблицы.

На третьем месте по итогам этапа команда Ирана с 323 баллами. На четвертом месте Казахстан — 296 очков, на пятом Кипр — 94 очка, и замыкает таблицу результатов сборная Катара, набравшая 38 очков.

Промежуточные итоги таковы: первое место у команды Сербии (1050 очков), второе — у России (972 балла), третье — у Казахстана (778 баллов). На четвертом месте находятся представители Ирана с 726 очками, на пятом — Кипр, у них 257 очков. На последней строчке гости из Катара, их суммарный результат — 138 очков.

Своими впечатлениями от этапа поделился участник российской команды, прапорщик Алексей Гладков.

«Здесь все профессионалы, поэтому как выпал жребий, так и нужно выступать, — рассказал конкурсант на площадке соревнований, — Лично для меня лучше выступать первым, так как, пока настрой боевой, нужно идти в бой и не ждать. Если по жребию выпадает быть шестыми, то смотреть, как выступают другие, переживать и так далее... Лучше выступать первыми: вышли и сделали свою работу».

Впереди у команд еще два испытания, следующим из которых станет гонка патрульных нарядов на специальной полосе препятствий с элементами вождения автомобилей. Она пройдет на полигоне Берановац 1 сентября.

Справочно:

Армейские международные игры-2021 пройдут с 22 августа по 4 сентября 2021 года на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан).

Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

Конкурс «Страж порядка» проходит в сербском городе Кралево с 29 августа по 3 сентября и состоит из четырех этапов. В ходе них участникам предстоит продемонстрировать навыки стрельбы, отработать действия патрульного наряда в импровизированном населенном пункте, пройти специальную полосу препятствий, в том числе на патрульном автомобиле, а также совершить военно-полицейский бросок на 12 километров.

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