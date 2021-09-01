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01.09.2021 (13:15)

На конкурсе «Уверенный прием» АрМИ-2021 первую победу российской команде принесли радиотелеграфисты

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Первую победу российской команде на международном этапе конкурса «Уверенный прием» АрМИ-2021 принесли радиотелеграфисты в дисциплине «Радиообмен», проводимой впервые на местности. Второе место у команды Белоруссии, третье – у китайских военных связистов.

Среди девушек первое место – у китаянок, вторыми стали представительницы Белоруссии.

В ходе выполнения конкурсного задания команда военных связистов из трех человек выдвигалась от линии старта к местам развертывания радиостанций на удаление 150-200 метров. При этом сами участники находились друг от друга на расстоянии 50-100 метров.

Каждый участник радиообмена передавал и принимал по одной несмысловой буквенной и одной цифровой радиограмме объемом 30 групп. При этом на выполнение данной дисциплины у команды было не более 30 минут.

По итогам 4 конкурсных дисциплин в общекомандном зачете лидируют связисты из Китая. Российские военнослужащие на втором месте, белорусы – на третьем. Далее идут Узбекистан, Лаос, Таджикистан, Киргизия, Вьетнам. Замыкает турнирную таблицу команда Мали.

Справочно:

Основные мероприятия конкурса проходят с 23 августа по 3 сентября в Минске, а также на базе полигона Уручье 120-й гвардейской отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Республики Беларусь.

В состязаниях принимают участие представители 9 стран: России, Белоруссии, Вьетнама, Китая, Лаоса, Мали, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ , Уверенный прием
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