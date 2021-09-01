01.09.2021 (13:05)

Воспитанники из Сирии планируют продолжить обучение в вузах Минобороны России

Санкт-Петербургский кадетский военный корпус – единственное в России образовательное довузовское учреждение Минобороны России, где учатся воспитанники из Сирии. Отбор кандидатов для обучения проводится на конкурсной основе. За право учиться в России мальчишки борются целый год, проходя специальные конкурсные испытания, которые выдерживают далеко не все. В настоящий момент обучение проходят 32 молодых сирийца в 5, 6, 7 и 8 классах.

Для преодоления языкового барьера, выстраивания эффективной коммуникации, проведения результативной воспитательной работы, общения с родителями сирийских обучающихся в корпусе, работают сотрудники со знанием арабского языка в качестве воспитателей и педагога дополнительного образования.

Многие воспитанники из Сирии планируют продолжить обучение в вузах Минобороны России.

В рамках торжественных мероприятий, посвященных Дню знаний и началу нового учебного года, заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков поздравил воспитанников Кадетского военного корпуса с десятилетним юбилеем, вручил символический ключ знаний и выразил особые пожелания: «Сегодня День знаний совпадает еще с одним важным событием. Санкт-Петербургскому кадетскому военному корпусу исполнилось 10 лет. Отмечаю, что он объединил в себе лучшие традиции современной истории развития кадетского образования. В нем каждый из воспитанников по-настоящему готовится к профессии – Родину защищать, активно занимается спортом, развивает в себе волю и уверенность. Кроме того, мундир Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса объединил и подружил на долгие годы воспитанников из России и Сирийской Арабской Республики. Пусть всегда для вас будет мир и счастливое детство!».

Справочно:

1 сентября исполняется 10 лет со дня создания Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса. За 10 лет существования подготовлено более 1000 выпускников. Более 70 кадет закончили обучение с медалью «За особые успехи в учении». Более 70 процентов выпускников поступают в вузы Министерства обороны Российской Федерации.

По традиции большой популярностью у кадет пользуются вузы

Санкт-Петербурга – в частности, Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва и её институты – Железнодорожных войск и военных сообщений, а также инженерно-технический. Кроме того, немало тех, кто поступает в Военно-космическую академию имени А.Ф.Можайского, Михайловскую военную артиллерийскую академию, Военно-медицинскую академию имени С.М. Кирова, Военную академию связи имени Маршала Советского Союза С.М. Будённого. Из вузов, дислоцированных в других городах, особый интерес у кадет вызывает Военный университет Министерства обороны Российской Федерации.

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