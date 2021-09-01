01.09.2021 (13:00)

Замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных началу нового учебного года в Военной академии МТО

В ходе рабочей поездки в Санкт-Петербургском территориальном гарнизоне заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков посетил Военный институт Железнодорожных войск и военных сообщений Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва, где принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню знаний и началу нового учебного года.

В своём приветственном слове генерал армии Дмитрий Булгаков от имени Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и от себя лично поздравил всех присутствующих с началом нового учебного года.

«Этот год для нас особенный – год 80-летия начала Великой Отечественной войны. Мы помним о трагической, но великой судьбе нашего народа, который ценой неимоверных усилий сломил и победил в итоге коварного и сильного врага. Пусть ваша достойная учеба станет вкладом в этот священный юбилей», – сказал в своем выступлении заместитель главы военного ведомства.

Юным воспитанниками Кадетского военного корпуса заместитель Министра обороны вручил символический ключ знаний, а также обращаясь к первокурсникам и кадетам, выразил особые пожелания: «Впереди вас ждет интересная и наполненная важным смыслом жизнь, новые знания и открытия, встречи с интересными и мудрыми людьми, докторами и кандидатами наук, мастерами военного дела. Благодаря им, вы получите такие знания, которые будут способствовать вашему становлению и совершенствованию в профессии».

В ходе церемонии заместитель Министра обороны наградил государственными и ведомственными наградами особо отличившихся военнослужащих.

В офицерском собрании лейб-гвардии Драгунского полка, расположенном на территории Военного института Железнодорожных войск и военных сообщений Военной академии МТО, в музее Боевой славы Железнодорожных войск вниманию заместителя Министра обороны Российской Федерации представили тематичекую выставку, посвященную истории железнодорожных войск и строительству Байкало-амурской магистрали.

Генерал армии Дмитрий Булгаков в зале Офицерского собрания прочитал лекцию для научно-педагогического состава академии, офицеров-слушателей набора 2021 года на тему: «Состояние и перспективы развития системы МТО ВС РФ», подвёл итоги проведенных мероприятий и поставил задачи на новый учебный год.

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