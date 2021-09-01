01.09.2021 (12:40)

В 2021 году свыше 1300 абитуриентов поступили на первый курс Военной академии МТО и её филиалов

В 2021 году проведен набор абитуриентов на факультеты высшего и среднего профессионального образования в Военной академии материально-технического обеспечения (МТО) имени генерала армии А.В. Хрулёва в г. Санкт-Петербурге и её филиалах в городах Омск, Пенза, Вольск.

Всего в академию, институты и филиалы поступило свыше 3,5 тыс. личных дел кандидатов и по сравнению с прошлым годом конкурс вырос на 11%.

Особенностью набора этого года стало проведение вступительных испытаний в военных комиссариатах субъектов Российской Федерации.

Наибольшей популярностью у абитуриентов в вузы системы МТО пользовались такие специальности, как применение подразделений и частей по строительству, эксплуатации, восстановлению и техническому прикрытию военных мостов и переправ в Военной академии МТО в г. Санкт-Петербурге, строительство и эксплуатация зданий и сооружений в Военном инженерно-техническом институте в г. Санкт-Петербурге, эксплуатация и ремонт электро- и спецоборудования и автоматики бронетанковой техники в филиале Военной академии МТО в г. Вольске.

Оценка результатов единого государственного экзамена показала, что по сравнению с 2020 годом число кандидатов, имеющих сумму баллов по трём экзаменам более 160 увеличилось на 10 %.

1 сентября заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков посетил Военный институт Железнодорожных войск и военных сообщений Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва, где принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню знаний и началу нового учебного года.

В своём приветственном слове генерал армии Дмитрий Булгаков обратился ко всем присутствующим с поздравлением и отметил:

«Сегодня в армию и на флот поступают самые современные виды вооружения, военной и специальной техники, повсеместно внедряются новые технологии и средства коммуникации. Поэтому уже с сегодняшнего дня всем вам предстоит активно включиться в освоение всего нового и передового. Мы рассчитываем на каждого из вас, на ваше стремление внести собственный вклад в общее дело укрепления безопасности страны!», – сказал Дмитрий Булгаков, обращаясь к курсантам и слушателям академии.

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