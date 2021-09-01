01.09.2021 (12:35)
Военнослужащие ВВО приняли участие в открытии современного лицея в Хабаровске
В Хабаровске военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) приняли участие в церемонии открытия современного лицея в микрорайоне для военнослужащих «Волочаевский городок».
На торжественном митинге с поздравительными словами выступили представители командования одной из воинских частей ВВО, руководства лицея и администрации края, города, краевой думы. Также военнослужащие поздравили учащихся с Днем знаний, пожелали им достичь намеченных целей, «отличных» и «хороших» оценок, любить свою страну и быть патриотами.
Для организации учебно-воспитательного процесса в лицее организовано 5 учебных корпусов с актовым залом на 400 посадочных мест с творческими площадками для занятия вокалом и хореографией, 3 спортивных зала с теннисным кортом, площадкой для занятия волейболом и баскетболом.