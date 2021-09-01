01.09.2021 (12:45)

На «Эльбрусском кольце» АрМИ-2021 военнослужащие из семи государств выполнили транспортировку условного пострадавшего

В Республике Кабардино-Балкария в десятый соревновательный день Армейских международных игр 2021 года команды семи государств на международном этапе «Эльбрусского кольца» преодолели очередной участок маршрута и выполнили транспортировку пострадавшего.

Альпинисты России (команда ВДВ), Китая, Пакистана, Казахстана, Абхазии, Узбекистана и Индии с оружием и снаряжением совершили дневной переход по несложным ледовым и осыпным склонам. Они прошли по маршруту перевал Хотютау (высота 3549 м) – ледник Азау Большой – ледовое озеро – ледник Азау Малый – п. Терскол (высота 2462 м).

В ходе перехода на комбинированном склоне каждое подразделение, используя подручное альпинистское снаряжение, транспортировало одного из конкурсантов, исполняющего роль раненого, по участку протяженностью 2 км (крутизна склонов не менее 30 градусов).

Справочно:

В соревновании принимают участие команды от России, Китая, Пакистана, Казахстана, Армении, Абхазии, Южной Осетии, Узбекистана и Индии. Военнослужащие Армении и Южной Осетии выполняют только некоторые специальные задачи конкурса вне зачета.

Организатор конкурса «Эльбрусское кольцо» – Управление физической подготовки и спорта ВС РФ. Эти соревнования имеют военно-прикладную направленность и в международном масштабе проводятся с 2016 года.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице