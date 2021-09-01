01.09.2021 (12:35)

Первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов поздравил с Днем знаний профессорско-преподавательский состав и курсантов Военного университета

Первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов принял участие в торжественной церемонии по случаю Дня знаний в Военном университете Министерства обороны Российской Федерации и поздравил профессорско-преподавательский состав и курсантов с началом нового учебного года.

Накануне около 500 курсантов первого курса Военного университета приняли Военную присягу на Соборной площади Главного храма ВС РФ в подмосковном парке «Патриот».

«Одно из самых важных и правильных решений, которые человек может для себя принять в жизни - это сделать выбор о своей будущей профессии. Профессия защитника страны, защитника Родины – это одна из самых благородных и одна из самых важных для нашего государства профессий», – отметил Руслан Цаликов.

В ходе торжественной церемонии первый замминистра вручил государственные и ведомственные награды профессорско-преподавательскому составу, а также курсантам и слушателям Военного университета.

В рамках посещения учебного заведения, осуществляющего подготовку специалистов военно-политических органов тактического и оперативно-тактического уровней, Руслан Цаликов выступил с лекцией перед профессорско-преподавательским составом, курсантами и слушателями университета, в ходе которой подробно остановился на вопросах состояния и перспективах развития Вооруженных Сил.

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