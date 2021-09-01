01.09.2021 (12:15)

Более половины конкурсов Армейских международных игр-2021 завершены

Армейские международные игры-2021 близятся к своему завершению. Как отметил сегодня в ходе брифинга в объединенном пресс-центре АрМИ-2021 главный судья игр генерал-майор Александр Перязев, на сегодняшний день более половины конкурсов – 22 из 34 – уже завершены. Вчера к финишу пришли шесть соревнований – «Полярная звезда», «Полевая кухня», «Соколиная охота», «Безопасная среда», «Тактический стрелок» и «Десантный взвод».

Генерал-майор Александр Перязев озвучил предварительные результаты завершившихся вчера конкурсов. Призовые места в них расположились следующим образом:

«Полярная звезда» (среди подразделений специального назначения): Белоруссия, Россия, Китай;

«Полевая кухня» (среди специалистов продовольственной службы): Узбекистан, Россия, Беларусь;

«Соколиная охота» (среди расчетов комплексов с беспилотными летательными аппаратами): Казахстан, Белоруссия, Россия;

«Безопасная среда» (среди экипажей радиационной, химической и биологической разведки): Китай, Узбекистан, Россия;

«Тактический стрелок» (комплекс военно-спортивных стрелковых состязаний): Россия, Китай, Казахстан;

«Десантный взвод» (среди десантных взводов). В категории участников на боевых машинах: Россия, Казахстан и Китай, Белоруссия. В категории участников без боевых машин: Киргизия, Таджикистан, Бразилия.

Главный судья игр также сообщил журналистам текущие результаты состязаний, которые проходили в минувший соревновательный день.

На самом зрелищном конкурсе «Танковый биатлон» вчера состоялись полуфинальные заезды первого и второго дивизионов в этапе «Эстафета». От второго дивизиона выступили танкисты Киргизии и Таджикистана – победу одержала киргизская сборная.

Во втором заезде дня принимали участие танкисты первого дивизиона, представляющие Россию, Казахстан, Китай и Азербайджан. Первыми завершили выступление российские танкисты, показав лучший временной результат прохождения трассы. Китайский экипаж пришел на финиш вторым. Завершили первую полуфинальную гонку танкисты Казахстана и с небольшим отставанием от них экипаж Азербайджана.

«Сегодня в полуфинальных заездах этапа «Эстафета» примут участие конкурсанты второго дивизиона из Южной Осетии, Лаоса, и Мьянмы, а также танкисты первого дивизиона из Монголии, Белоруссии, Узбекистана и Сербии. По результатам всех полуфинальных заездов судейская коллегия определит финалистов Танкового биатлона, которые будут выступать в последний день Армейских международных игр – 4 сентября», - подчеркнул генерал-майор Перязев.

«Кроме «Танкового биатлона» сегодня состязания будут проходить на одиннадцати конкурсах». «В конкурсах «Кубок моря», «Мастера артиллерийского огня» и «Чистое небо» завершатся состязательные части соревнований», - сообщил журналистам главный судья игр.

«Сборная России уверенно лидирует по предварительным результатам в общем зачете (15 – первых мест, 6 – вторых, 2 – третьих), второе место занимает Узбекистан (4 – первых места, 4 – вторых, 2 – третьих), на третьем месте – Китай (1 – первое место, 8 – вторых, 4 – третьих). Четвертую строчку занимает Белоруссия, пятую - Казахстан. Далее идут Иран, Армения, Вьетнам, Алжир и Сербия», - заявил генерал-майор Александр Перязев, завершая утренний брифинг для представителей СМИ.

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