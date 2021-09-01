01.09.2021 (12:00)

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов поздравил калининградских нахимовцев с Днём знаний

В Калининградском филиале Федерального Государственного казенного образовательного учреждения «Нахимовское военно-морское училище» на плацу учебного заведения прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний и началу нового учебного года.

В них принял участие главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов, который поздравил будущих военных моряков с началом учебного года и пожелал им успехов в учёбе, творческих и спортивных достижений.

На праздновании прошло театрализованное представление, в котором приняли участие исторические и античные персонажи (царь Петр I, адмирал Павел Нахимов, Михаил Ломоносов, Иван Поддубный и покровительница театра и музыки Мельпомена). В ходе представления основатель Российского флота Петр I отдал команду произвести первый звонок к началу обучения.

После торжественной линейки 320 нахимовцев приступили к занятиям.

Кроме того, главнокомандующий ВМФ осмотрел объекты второй очереди строительства Нахимовского училища, введённые в эксплуатацию к 1 сентября. К новому учебному году для нахимовцев сданы второй спальный корпус на 320 человек, и вторая очередь столовой.

В этом году в пятый класс Нахимовского училища было набрано еще 80 курсантов, которые летом дистанционно сдали экзамены и успешно прошли строгий отбор. Всего в учебном заведении будет проходить обучение 560 нахимовцев.

Учебные классы по общеобразовательным предметам оснащены современным оборудованием и наглядными пособиями. Кроме обязательных школьных дисциплин нахимовцы будут изучать и военно-морскую науку, причем учебно-материальная база по морским дисциплинам практически не уступает оснащению аудиторий высших учебных заведений.

В училище функционирует современная двухуровневая столовая, позволяющая полностью обеспечить нахимовцев четырехразовым полноценным питанием.

Новоиспеченные курсанты уже освоили новые уютные двухкомнатные секции с комнатами на двоих, гардеробом, умывальником туалетом и душевой.



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