Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

01.09.2021 (11:45)

Подразделения армейского корпуса Черноморского флота завершили комплекс учений по видам обеспечения

Подразделения армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) завершили комплекс специальных учений по видам всестороннего обеспечения войск, которые прошли на полигонах в Крыму.

Учения являются плановыми мероприятиями боевой подготовки органов военного управления, соединений и частей обеспечения и проводятся ежегодно под руководством начальников профильных управлений, отделов и служб ЧФ.

В ходе учений на полигонах и в морских акваториях были отработаны задачи инженерной, радиационной, химической и биологической защиты, топогеодезического, навигационного, материально-технического, медицинского и специальных видов обеспечения.

По окончании учений подразделения армейского корпуса ЧФ совершили комбинированные марши в пункты постоянной дислокации, где после завершения обслуживания вооружения и военной техники продолжат выполнение мероприятий плановой боевой подготовки.

В учениях было задействовано около 300 единиц военной и специальной техники, а также более 1000 военнослужащих.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
Новости по теме:
Экипаж МРК «Углич» Каспийской флотилии отработал борьбу за живучесть корабля
Разведчики ЮВО из Ставрополья десантировались в горах Северной Осетии
Десантно-штурмовые подразделения Каспийской флотилии выполнят высадку морского десанта на необорудованный участок побережья
Военнослужащие ЮВО отбили атаку условных террористов, применивших химическое оружие

Метки:
Черноморский флот , Учения , Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false