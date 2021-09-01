01.09.2021 (11:45)

Подразделения армейского корпуса Черноморского флота завершили комплекс учений по видам обеспечения

Подразделения армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) завершили комплекс специальных учений по видам всестороннего обеспечения войск, которые прошли на полигонах в Крыму.

Учения являются плановыми мероприятиями боевой подготовки органов военного управления, соединений и частей обеспечения и проводятся ежегодно под руководством начальников профильных управлений, отделов и служб ЧФ.

В ходе учений на полигонах и в морских акваториях были отработаны задачи инженерной, радиационной, химической и биологической защиты, топогеодезического, навигационного, материально-технического, медицинского и специальных видов обеспечения.

По окончании учений подразделения армейского корпуса ЧФ совершили комбинированные марши в пункты постоянной дислокации, где после завершения обслуживания вооружения и военной техники продолжат выполнение мероприятий плановой боевой подготовки.

В учениях было задействовано около 300 единиц военной и специальной техники, а также более 1000 военнослужащих.

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