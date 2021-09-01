01.09.2021 (11:35)
В Иране стартовал заключительный этап конкурса «Мастер-оружейник» АрМИ-2021
На полигоне военного училища противовоздушной обороны и артиллерии, расположенного на территории города Шахиншехр Исламской Республики Иран, стартовал пятый этап международного конкурса «Мастер-оружейник».
В состязаниях принимают участие команды из четырех стран- – Российская Федерация, Социалистическая Республика Вьетнам, Исламская Республика Иран, Республика Узбекистан. Конкурс начинают команды Ирана и Узбекистана. Их соперники выступят 2 сентября.
Ранее конкурсанты состязались в выполнении нормативов по обнаружению неисправностей и ремонту артиллерийского и стрелкового вооружения, экстремальной буксировки поврежденных артиллерийских и зенитных орудий, реактивной системы залпового огня, огневой подготовке, а также прошли эстафету «оружейного биатлона». В ходе отборочных этапов проводились соревнования по ремонту и буксировке на автомобилях гаубиц и зенитных установок. Конкурсанты преодолели комплекс препятствий со змейкой и колейным мостом, а также минно-взрывными заграждениями в сложных условиях местности. Одним из самых сложных этапов стал оружейный биатлон. Это эстафета, в ходе которой военнослужащие из четырех стан выполнили серию нормативов по ремонту автоматов, пулемётов, и пистолетов, проведению стрельб из стрелкового оружия, предполагающих поражение как неподвижных, так и появляющихся, в том числе движущихся целей.
Сегодня участникам международных состязаний предстоит пройти комбинированную финальную эстафету ремонтных взводов, которая будет проходить в два дня с 1 по 2 сентября.