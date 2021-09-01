Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

01.09.2021 (11:00)

В Забайкалье лётчики истребительной и штурмовой авиации ВВО уничтожили бронетехнику условного противника

В Забайкальском крае лётчики истребительной и штурмовой авиации объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО) уничтожили бронетехнику и живую силу условного противника. Они применили неуправляемые реактивные снаряды (НУРС).

Лётчиками штурмовиков Су-25 «Грач» и многоцелевых истребителей Су-30СМ было выполнено порядка 30 самолетовылетов на полигон Мухор-Кондуй.

При обнаружении целей пилоты сообщили их местонахождение в центр управления полетами. После получения команды на открытие огня, боевыми пусками НУРС условная техника и живая сила противника была уничтожена.

Отдельным полетным заданием для каждого пилота было преодоление зоны противовоздушной обороны условного противника.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
В Забайкальском крае в подразделения РХБ защиты ВВО поступили современные приборы радиационного контроля
Крупное тактическое учение, с участием 4,5 тысяч военнослужащих ВВО, завершилось в Республике Бурятия
Военнослужащие ВВО приняли участие в открытии современного лицея в Хабаровске
Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине готовятся ко Дню окончания Второй мировой войны

Метки:
Истребительная авиация , Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false