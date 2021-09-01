01.09.2021 (11:00)
В Забайкалье лётчики истребительной и штурмовой авиации ВВО уничтожили бронетехнику условного противника
В Забайкальском крае лётчики истребительной и штурмовой авиации объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО) уничтожили бронетехнику и живую силу условного противника. Они применили неуправляемые реактивные снаряды (НУРС).
Лётчиками штурмовиков Су-25 «Грач» и многоцелевых истребителей Су-30СМ было выполнено порядка 30 самолетовылетов на полигон Мухор-Кондуй.
При обнаружении целей пилоты сообщили их местонахождение в центр управления полетами. После получения команды на открытие огня, боевыми пусками НУРС условная техника и живая сила противника была уничтожена.
Отдельным полетным заданием для каждого пилота было преодоление зоны противовоздушной обороны условного противника.
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