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01.09.2021 (10:45)

В Республике Узбекистан на горном полигоне Фориш закончился последний этап «Полевой кухни» АрМИ-2021

Фото Видео

В Республике Узбекистан на горном полигоне Фориш прошёл заключительный этап конкурса «Полевая кухня» Армейских международных игр 2021 года.

Пекари из России, Белоруссии, Вьетнама, Таджикистана и Узбекистана соревновались в выпечке хлеба и каравая в течение шести часов.

Российская сборная уверенно держится на втором месте, уступая только хозяевам соревнований, которые в этом году проходят в Узбекистане.

Справочно:

Конкурс специалистов продовольственной службы «Полевая кухня» Армейских международных игр 2021 года проводится в Узбекистане на полигоне Фориш и состоит из трех этапов: «Огневая подготовка», «Приготовление пищи и выпечка хлебобулочных изделий по произвольной рецептуре», «Приготовление пищи и выпечка хлеба в соответствии с меню».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ , Полевая кухня
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