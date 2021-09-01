01.09.2021 (10:45)
В Республике Узбекистан на горном полигоне Фориш закончился последний этап «Полевой кухни» АрМИ-2021
В Республике Узбекистан на горном полигоне Фориш прошёл заключительный этап конкурса «Полевая кухня» Армейских международных игр 2021 года.
Пекари из России, Белоруссии, Вьетнама, Таджикистана и Узбекистана соревновались в выпечке хлеба и каравая в течение шести часов.
Российская сборная уверенно держится на втором месте, уступая только хозяевам соревнований, которые в этом году проходят в Узбекистане.
Справочно:
Конкурс специалистов продовольственной службы «Полевая кухня» Армейских международных игр 2021 года проводится в Узбекистане на полигоне Фориш и состоит из трех этапов: «Огневая подготовка», «Приготовление пищи и выпечка хлебобулочных изделий по произвольной рецептуре», «Приготовление пищи и выпечка хлеба в соответствии с меню».
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