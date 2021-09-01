01.09.2021 (11:30)

Сегодня в рамках Армейских международных игр–2021 пройдут соревнования на 11 конкурсах

Сегодня, 1 сентября, в рамках одиннадцатого соревновательного дня Армейских международных игр–2021 пройдут соревнования в 11 конкурсах: «Снайперский рубеж» (дивизион «Профессионал») и «Уверенный прием» в Белоруссии, «Мастер-оружейник», «Кубок моря» в Иране, «Чистое небо» в Китае, «Мастера артиллерийского огня» в Казахстане, «Страж порядка» в Сербии, «Аварийный рубеж», «Снайперский рубеж» (дивизион «СВД») во Вьетнаме, «Танковый биатлон» и «Отличники войсковой разведки» в России. Об этом на традиционном брифинге для журналистов сообщил главный судья АрМИ–2021 генерал-майор Александр Перевязев.

Кроме того, на конкурсах «Снайперский рубеж» во Вьетнаме и «Отличники войсковой разведки» под Новосибирском сегодня состоятся жеребьевки команд.

На конкурсах «Кубок моря» (Иран), «Мастера артиллерийского огня» (Казахстан) и «Чистое небо» (Китай) завершатся соревновательные части.

В Учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания «Авангард», расположенном на территории парка «Патриот», пройдет торжественная церемония закрытия конкурса «Армия культуры». В состязании творческих коллективов вооруженных сил первое место заняла команда Российской Федерации, второе – Китайской Народной Республики, третье – Республики Беларусь.

В Армении состоится закрытие соревнований военнослужащих военной полиции «Страж порядка». Участники конкурса состязались в выполнении упражнений стрельб из автомата и пистолета, отрабатывали действия патрульного наряда и преодолевали трассу, оборудованную естественными преградами и искусственными препятствиями. По результатам конкурса лучшими стали военные полицейские из Армении, вторую ступень пьедестала заняли российские военнослужащие, на третьем месте участники состязаний из Казахстана.

Справочно:

Армейские международные игры–2021 проводятся в период с 22 августа по 4 сентября одновременно на 23 полигонах и в акваториях трех морей – Каспийского, Аравийского и Японского. Конкурсы принимают 11 стран: Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан и Россия.

Игры включают 34 конкурса по полевой, воздушной и морской выучке.



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