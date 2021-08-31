31.08.2021 (21:00)

Плавдок "Свияга" с атомной подводной лодкой "К-3" "Ленинский комсомол" прибыл в Беломорск

Сегодня, 31 августа, пройден первый этап межфлотской буксировки с Северного флота в Санкт-Петербург, а затем в Кронштадт легендарной атомной подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол".

Плавдок "Свияга" с подводной лодкой "К-3" прибыл в Беломорск и встал на рейде. Проводится подготовка к последующему прохождению плавдока через Беломоро-Балтийский канал. Прохождение канала начнется в ближайшие два дня.

Буксировка подводной лодки проводится в плавдоке "Свияга" при помощи буксиров.

По информации Главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова "Плавдок "Свияга" с подводной лодкой "К-3" успешно осуществил первый этап буксировки и прибыл в Беломорск. В ближайшее время будет осуществлено прохождение Беломорского канала и сю док с подводной лодкой прибудет в Санкт-Петербург на "Северную верфь". Там подводная лодка будет выведена из плавдока для последующей буксировки в Кронштадт", где она станет музеем".

Справочно:

Ленинский комсомол" - первая советская и третья в мире атомная подводная лодка. Была заложена 24 сентября 1955 г. в Северодвинске, спущена на воду 9 августа 1957 г. Этой подводной лодке 63 года. В 1961-м она ушла на свою первую боевую службу в Атлантику. Еще через год совершила первый в истории проход подо льдами Северного Ледовитого океана.

В 1991 г. лодка была выведена из состава Северного флота. В 2005 г. К-3 была поставлена на акваторию судоремонтного завода "Нерпа" (филиал Центра судоремонта "Звездочка"). В 2010 г. главком ВМФ принял решение не утилизировать К-3, а сохранить ее для истории.

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