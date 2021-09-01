01.09.2021 (10:30)

В Таджикистане в школах Минобороны России прозвенел первый звонок

Для учащихся в школах Министерства обороны Российской Федерации №6 и №4, расположенных в военных городках Душанбе и Бохтаре, прозвенел первый звонок.

На торжественных линейках командование соединения, родители, учителя и представители российских организаций в Таджикистане поздравили школьников с первым днем учебы. Около 150 детей в этом году впервые переступили порог образовательных учреждений. По традиции в этот день больше всего уделялось внимание первоклассникам. Всего в двух школах Минобороны за парты сели около 1200 учеников.

В целях предупреждения распространения вирусных инфекций перед началом нового учебного года российские военнослужащие 201-й военной базы провели полную дезинфекцию и санитарную обработку школ и прилегающей территории, а торжественные линейки проходили на открытом воздухе.

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