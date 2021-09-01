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01.09.2021 (10:15)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова прошел турнир по гиревому спорту

В рамках спартакиады среди подразделений Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошел турнир по гиревому спорту.

В нем приняло участие 10 команд, которые в общей сложности насчитывали 30 военнослужащих. Участников соревнования распределили по весовым категориям, после чего выявляли лучших по следующим упражнениям: толчок двух гирь от груди, рывок одной гири каждой рукой и толчок двух гирь по длинному циклу. По итогам соревнования было выявлено лучшее подразделение, которому присваиваются баллы в общекомандной таблице спартакиады.

Военнослужащие, продемонстрировавшие наилучшие результаты в чемпионате по гиревому спорту среди подразделений, представят ОГРВ ПРРМ на аналогичных соревнованиях среди силовых ведомств региона.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Приднестровье , Западный военный округ
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