01.09.2021 (07:00)

Во Вьетнаме на конкурсе «Снайперский рубеж» АрМИ-2021 стартовал «Индивидуальный зачет»

Во вьетнамском национальном учебном центре «Мьеу Мон» стартовал первый этап конкурса «Снайперский рубеж» АрМИ-2021, в ходе которого первыми в борьбу вступили российские и белорусские военнослужащие.

Команды снайперов выполнили ряд упражнений индивидуального зачета, в ходе которых участники произвели стрельбу с выносом точки прицеливания из неудобных положений.

В первом упражнении «Стрельба на зачет» снайперам предстояло из положения лежа за определенное время поразить десятью выстрелами мишень «поясная фигура» на дальности 500 м.

Помимо этого, команды из России, Лаоса, Бангладеша, Венесуэлы, Узбекистана, Белоруссии и Вьетнама выполнили упражнения «заявил о себе», «пирамида», «стрельба с выносом точки прицеливания», «снайпер в обороне».

Справочно:

Конкурс «Снайперский рубеж» АрМИ-2021 впервые проходит на территории Социалистической Республики Вьетнам на совершенно новой учебно-тренировочной базе, построенной специально для проведения тренировок и международных этапов армейских конкурсов.

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