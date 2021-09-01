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01.09.2021 (10:00)

В Забайкальском крае в подразделения РХБ защиты ВВО поступили современные приборы радиационного контроля

В подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкальском крае, поступили современные приборы для проведения радиационной разведки и дозиметрического контроля – измерители мощности дозы ИМД-7.

Прибор ИМД-7 может применятся для оперативного дозиметрического контроля радиационной обстановки при исследовании местности в районах радиационных аварий, а также для обнаружения загрязнения радиоактивными веществами вооружения, военной техники и другого имущества. Измеритель состоит из измерительного блока и сменных выносных блоков. Кроме того, измеритель комплектуется телескопической штангой, выносным батарейным отсеком, кабелем и адаптером.

ИМД-7 устойчиво работает при изменении температуры окружающей среды в диапазоне от -40 до +55°С, а также в условиях относительной влажности воздуха до 98%.

В настоящее время поступившие приборы освоены специалистами войск РХБ защиты и активно применяются в качестве носимых специальных измерителей мощности дозы в ходе специальных тренировок и занятий по боевой подготовке.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Восточный военный округ
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