01.09.2021 (09:45)

На полигоне Бикинский Восточного военного округа завершилось тактическое учение с боевой стрельбой

С военнослужащими мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приморском и Хабаровском краях, завершилось тактическое учение с боевой стрельбой. Мероприятие проходило на полигоне Бикинский.

По замыслу учения мотострелковый и танковый батальоны были подняты по учебной тревоге. Затем военнослужащие совершили многокилометровый марш в указанный район. В течение трех суток ночью и днем они вели учебные боевые действия. При этом условный противник применял высокоточное оружие.

Выполнив мероприятия в ходе фазы обороны, подразделения совместно с подошедшими резервами в условиях применения условным противником оружия массового поражения перешло в наступление. Успешно выполнив поставленные задачи, военнослужащие выдвинулись в район специальной обработки.

К учению было привлечено порядка 1 тыс. военнослужащих, в нем было задействовано свыше 200 единиц военной техники.



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