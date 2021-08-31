31.08.2021 (19:21)

Первокурсникам гражданского факультета ВМедА имени С.М.Кирова вручили студенческие билеты

31 августа в парке академии состоялась торжественная церемония вручения студенческих билетов первокурсникам факультета студентами факультета подготовки и усовершенствования гражданских медицинских (фармацевтических) специалистов.

С торжественным событием студентов поздравил заместитель начальника академии по учебной и научной работе генерал-майор медицинской службы Богдан Котив.

«Начало вашего обучения в академии проходит в очень непростое время, когда все медицинские работники России борются с пандемией новой коронавирусной инфекции. Студенты вашего факультета работают в клиниках и больницах Санкт-Петербурга, других регионах России, где оказывают помощь в лечении больным COVID-19», – сказал Богдан Котив.

Он отметил, что великие медицинские деятели России, основатели и выдающиеся выпускники Военно-медицинской академии сделали ее лучшим медицинским образовательным учреждением мирового уровня.

«Быть студентом Военно-медицинской академии – великая честь. Надеюсь, каждый из вас понимает, что учиться в академии – это огромный труд и большая ответственность. Главные свершения у вас еще впереди. Академия становится для вас открытым родным домом. В добрый путь!», – напутствовал Богдан Котив.

В торжественной обстановке Богдан Котив и декан факультета Вячеслав Попов совместно с профессорско-преподавательским составом вручили первокурсникам студенческие билеты. В этом году около 400 молодых ребят и девушек стали студентами факультета подготовки и усовершенствования гражданских медицинских (фармацевтических) специалистов.

От имени профессорско-преподавательского состава первокурсников поздравила заведующая кафедрой гистологии доктор медицинских наук профессор Ирина Одинцова.

Она отметила, что учебные будни потребуют от каждого студента максимальной мобилизации, усердия и самодисциплины, чтобы стать хорошим врачом.

«Развивайте и культивируйте в себе те качества, без которых врач невозможен – сострадание, внимательное отношение к больному человеку. Вам понадобится и умение взаимодействовать в команде, потому что врач, выражаясь спортивным языком, это, как правило, командный игрок», – сказала Ирина Одинцова.

Ирина Алексеевна пообещала, что профессорско-преподавательский состав приложит все усилия и многолетний опыт, для того чтобы через 5-6 лет всем встретиться в парке академии уже на вручении дипломов о высшем медицинском образовании.

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